Político pró-imigração italiano detido por "favorecimento à imigração clandestina"

Esta terça-feira, e depois de uma investigação iniciada há quase um ano -- então, vieram a público rumores de que o político havia recebido luvas do ministério do Interior para acolher os refugiados -- , o presidente da câmara de Riace, Domenico Lucano, foi detido e colocado em prisão domiciliária, acusado de favorecimento à imigração clandestina.

A detenção de Lucano surge uma semana depois de o ministro do Interior italiano Matteo Salvini, político de extrema-direita e anti-imigração, ter anunciado uma série de medidas que incluem o corte dos fundos destinados ao acolhimento e integração de migrantes.

Sendo certo que as relações entre Salvini e Lucano nunca foram as melhores, não tardou a reação do ministro do Interior: Salvini escreveu entretanto no Twitter um comentário irónico à notícia da detenção do presidente da câmara ide Riace, questionando-se sobre "o que vão dizer agora os bondosos que pretendem encher a Itália de imigrantes".