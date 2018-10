Tejo. Mais de duas mil toneladas de lamas recolhidas em operação inédita

Veja também:



Começa esta terça-feira a operação de recolha, transporte e encaminhamento das 2.500 toneladas de lamas do rio Tejo. “É a primeira vez que o país - e, que nós saibamos, o mundo - executa uma operação com este nível de tecnicidade”, diz à Renascença o presidente da EPAL, José Sardinha.

“Envolveu tecnologia portuguesa, equipamentos construídos para o efeito por empresas portuguesas, que estão hoje disponíveis para que, se voltar a acontecer alguma coisa, o país e o mundo possam dispor deles”, sublinha Sardinha.

As lamas têm estado armazenadas num terreno em Vila Velha de Ródão e vão, agora, seguir para uma unidade de compostagem, na Chamusca.

“Empresas especializadas, devidamente licenciadas, vão lá, abrem os sacos – são sacos gigantes – removem as lamas para camiões e encaminham-nas para uma instalação de compostagem, onde vão ser devidamente tratadas e depois encaminhadas para agricultura, conforme está devidamente licenciado”, descreve o responsável da empresa de águas de Lisboa.

A operação deverá demorar cerca de sete semanas.

Os trabalhos de remoção de lamas, junto às Portas de Ródão, começaram em junho e foram concluídos no início de agosto, tendo sido retirados mais de 15 mil metros cúbicos de matéria orgânica.

Em comunicado, o Ministério do Ambiente explica que esta é a fase final da operação iniciada com a aspiração das lamas do fundo do Tejo, que estavam depositadas num terreno junto ao rio.

O Ministério adianta que as análises realizadas pela Empresa Portuguesa das Águas Livres (EPAL) evidenciam elevada sicidade (secura) das lamas, superior à inicialmente esperada, com médias consistentes superiores a 30%.

"As análises revelaram também uma reduzida percentagem de matéria volátil, o que indicia a elevada estabilização das lamas, e a ausência de substâncias perigosas, mantendo-se a classificação de resíduo não perigoso", conclui o Governo.