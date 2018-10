André Silva confessa: "Não esperava já levar sete golos marcados"

André Silva, avançado do Sevilha, falou sobre o arranque fulminante ao serviço da equipa orientado por Pablo Machín, recordou os dois golos apontados ao Real Madrid e falou ainda sobre o FC Porto e Cristiano Ronaldo.



Em entrevista à "SFC Rádio", no programa "Sólo el Sevilla", o avançado português admitiu que não esperava um arranque de temporada tão bom: "Não esperava chegar aqui e já levar sete golos marcados. Gosto sempre de pensar positivo, mas era impensável para mim este cenário".

"Há pessoas que pensavam que eu era um jogador que ia chegar e não ia conseguir ajudar nada. O mais importante num jogador é a cabeça, porque se podem fazer coisas muito importantes com confiança", adicionou.

O atual "pichichi" da La Liga falou sobre o que o atraiu a jogar no emblema espanhol: "Nem pensei duas vezes quando tive a oportunidade de vir para aqui, pela forma como joga o Sevilha, porque também gosto de ter bola. Falaram-me muito bem dos adeptos, nota-se que exigem sempre um pouco mais dos jogadores. No início, o Carriço ajudou-me muiti porque é português como eu".

O "bis" ao Real Madrid e os agradecimentos a José Peseiro

André Silva afirmou-se em definitivo no Sevilha depois de apontar dois golos na vitória por 3-0 contra o Real Madrid, uma noite especial, segundo o próprio:

"Marcar ao Real foi incrível, senti algo diferente. Era o aniversário da minha mãe e emocionei-me muito quando fiz os golos. É um estádio diferente. Todos me falaram do hino e dos adeptos e é espetacular".



O avançado que trocou o Milan pelo Sevilha neste verão deixou ainda uma palavra de apreço por José Peseiro, atual técnico do Sporting: "Foi ele que me lançou a titular no FC Porto. Deu-me confiança e fez-me sentir bem. Deu-me essa oportunidade para fazer o meu caminho e agradeço-lhe muito pelo que fez".

Sobre Cristiano Ronaldo, André Silva não acredita que é o sucessor do astro do futebol mundial: "O Cristiano é o Cristiano. Ele já fez tudo e eu estou ainda a começar. Tenho muito para caminhar e um jogo não vale por 100. Não sou o sucessor dele, tenho muito que fazer ainda. Eu sou o André. Tenho de fazer o meu caminho e seguir os passos dele, mas não há ninguém como ele".