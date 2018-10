Vitória está cada vez mais próximo da visão de Luís Castro

Yordan Osorio acredita que a equipa do Vitória de Guimarães cada vez está mais próxima daquilo que o treinador, Luís Castro, visionou.

Os vitorianos vêm de um empate doloroso frente ao V. Setúbal, por 1-1, um jogo que estiveram a vencer até aos descontos. O 1-0 fora marcado pelo central emprestado pelo FC Porto à formação vimaranense.

"O empate custou-nos um pouco porque fomos quase sempre melhores, a equipa comportou-se à altura, pouco a pouco consegue corresponder ao que o ‘mister’ deseja. Agora, vamos virar a página e pensar no próximo jogo", afirmou Osorio, esta terça-feira, em conversa com os jornalistas, na academia do clube. "O nosso trabalho dentro do campo deixou-nos tranquilos, sabemos o que temos de fazer", acrescentou.



O central venezuelano defendeu que os erros defensivos "são normais", nesta fase, e que a equipa tem trabalhado para ser mais forte. "Pouco a pouco vamos melhorar em cada jogo", afiançou.

Osorio regressou à titularidade no último jogo e quer "continuar a jogar". A próxima oportunidade poderá surgir frente ao Marítimo, na Madeira, antes de nova paragem do campeonato. Osorio só pensa em vencer esse encontro: "Temos o compromisso de lutar pelos pontos. Estamos a trabalhar para conquistar os três pontos, que nos fazem falta".