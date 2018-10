Incêndios. "Temos o maior dispositivo de meios aéreos que alguma vez existiu nesta altura do ano"

O ministro da Administração Interna diz que, nunca “nesta altura do ano”, houve um dispositivo de meios aéreos como o que existe atualmente para combater os incêndios florestais.

“Temos o maior dispositivo de meios aéreos que alguma vez existiu nesta altura do ano. Neste momento, contando com o meio aéreo a operar nas Região Autónoma da Madeira, 54 meios aéreos entre helicópteros e aviões”, indicou Eduardo Cabrita esta terça-feira.

O ministro esteve, ao final da manhã, na sede da Proteção Civil, onde participou na reunião diária de trabalho, e defendeu que o sistema tem respondido de forma eficaz aos incêndios, dando confiança às populações, sublinhando, sobretudo, a utilização dos meios aéreos e os avisos que têm sido feitos.

“Ontem, todos aqueles que estavam em zonas de alerta vermelho receberam essas mensagens – eu próprio estava ontem na zona de Coimbra e recebi essa mensagem ao final da tarde. O pré-posicionamento de forças está feito”, afirmou.

Eduardo Cabrita reforçou ainda que é preciso evitar comportamentos de risco durante este alerta vermelho, nomeadamente o uso de fogo junto a zonas rurais. O alerta vermelho está em vigor até ao final de quarta-feira em 13 distritos.

As previsões apontam para tempo seco e quente, com vento com rajadas de 80 kms/hora até ao próximo fim de semana e, segundo o ministro, as autoridades irão avaliar se prolongam o período de alerta especial.