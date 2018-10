A ponte é uma passagem para a outra margem, mas com muita calma

Por volta das dez da manhã, os deputados do PCP chegaram à Ponte Praia do Ribatejo, que liga as duas margens do concelho de Constância, no distrito de Santarém. É preciso ter paciência, porque a passagem dos automóveis é alternada e o sinal verde, para um lado e para outro, demora vários minutos. Ao fim do dia, segundo a população, a situação piora.

Adelino Gomes, comandante dos bombeiros de Constância, queixa-se de que perde "minutos cruciais, tanto nos incêndios como nos acidentes, como na emergência médica", porque o trânsito é contínuo.

Questionado pelos deputados do PCP sobre qual a solução, Adelino Gomes admite que "a construção da ponte nova, se calhar, era mais rentável", porque "tinha outros pontos de acesso que poderiam servir directamente para a A23".

Também Alice Campos, moradora em Constância sul, queixa-se de que fica "muitas horas para passar para o outro lado" e que há muitas dificuldades em fixar pessoas deste lado. "Muitos casais amigos estão a fixar-se no Entroncamento e em Vila Nova da Barquinha pelo facto de não terem esta acessibilidade", aponta, para concluir: "É fundamental uma nova travessia."

Nestas jornadas parlamentares, o PCP quer provar que é preciso melhorar as acessibilidades do país e que essa responsabilidade cabe ao Estado, mais do que às autarquias.

O deputado comunista António Filipe considera que "a construção de uma nova ponte não é algo que esteja ao alcance de autarquias com a dimensão de Constância e de Vila Nova da Barquinha". Portanto, a solução é simples: passa pela "inclusão deste troço no Plano Rodoviário Nacional, por forma a que seja a administração central a ocupar-se da criação de uma nova ponte."

António Filipe salienta que duas das principais unidades militares portuguesas - Tancos e o campo militar de Santa Margarida - estão ligadas por esta ponte e que "é obvio que a administração central não pode deixar de ser responsável pela ligação destas duas margens".