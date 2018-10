Miguel Cardoso deixa Nantes e já tem substituto

O Nantes comunicou, esta terça-feira, a rescisão de contrato de Miguel Cardoso, por mútuo acordo. O sucessor é o bósnio Vahid Halilhodzic.

Em comunicado no site oficial, o clube francês agradeceu ao treinador português pelo trabalho. Miguel Cardoso trocou o Rio Ave, com que fizera uma temporada histórica, pelos canários, no início da época. Não resistiu aos maus resultados: apenas uma vitória em oito jogos e penúltimo lugar da Liga francesa.

No Twitter, o técnico português agradeceu ao Nantes e aos adeptos a oportunidade, tendo ainda deixado uma dedicatória ao plantel: "Meus jogadores, levo-vos no coração".

Pouco depois, o Nantes anunciou que o substituto de Cardoso era Halilhodzic, que enquanto jogador, durante os anos 80, foi o terceiro melhor marcador da história do clube. Assinou contrato até 2020.

Como treinador, Halilhodzic orientou clubes como Lille, Rennes, Paris Saint-Germain, Al Ittihad, Dínamo Zagreb e Trabzonspor, além das seleções da Argélia, Costa do Marfim e Japão. Pelo PSG, conquistou a Taça de França, em 2004.

[notícia atualizada às 14h54]