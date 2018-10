João Oliveira. PCP num Governo com PS é “muito difícil”

O líder parlamentar do PCP, João Oliveira, considera ser "muito difícil" o PCP vir a integrar um governo com o PS, uma vez que a "política alternativa, patriótica e de esquerda" teria de ser uma realidade e nesse "caminho" não há convergência.

João Oliveira comentava, à margem das jornadas parlamentares do PCP que decorrem em Santarém. a entrevista do primeiro-ministro e secretário-geral do PS, António Costa, à TVI, na segunda-feira à noite, na qual o chefe do executivo reconheceu que o atual compromisso à esquerda "dá para serem amigos, mas não para casar",

"Para dar resposta aos problemas do país, faremos o caminho sempre com quem tiver uma posição convergente com essa política alternativa que defendemos", afirmou o deputado comunista.

Noutro plano, o PCP não dá como fechada a negociação sobre a redução do IVA na electricidade. Na entrevista à TVI, Costa disse ser difícil mexer naquele ponto, mas João Oliveira, em declarações à Renascença, diz que o PCP "não dá por encerrada essa discussão".

"O Governo adiantou duas ou três alternativas, mas admito que o Governo avance mais, porque foi sensível aos nossos argumentos", sublinou Oliveira.



O líder parlamentar do PCP mostra-se ainda satisfeito com as mexidas no IRS, com a criação de novos escalões, mas, sobretudo, com o aumento do mínimo de existência social: "Foi uma da questões que propusemos e era uma intervenção muito significativa para quem tem rendimentos mais baixos."