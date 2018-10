Sérgio Conceição já pensa em ser líder na Champions

Sérgio Conceição pretende ver o FC Porto catapultar-se para a liderança do grupo D da Liga dos Campeões, com vitória sobre o Galatasaray.

"É importante ganharmos, visto que vamos jogar contra o primeiro classificado do grupo, neste momento. Temos responsabilidade, por representar o FC Porto, de dar boa resposta, que é ganhar os três pontos", assumiu o treinador, esta terça-feira, em conferência de imprensa.

Sérgio elogiou o Galatasaray, que tem jogadores "com maturidade muito interessante e com alguma experiência". Os dragões conhecem muito bem o campeão turco, incluindo forças e fraquezas. "Vamos tentar que se sintam menos os pontos fortes e meter a nu os pontos fracos", projetou.

O treinador do Porto não acredita que o fator casa ou fora, em termos de "jogo jogado", se sinta tanto, hoje em dia, como antigamente. "As equipas conhecem-se muito bem. Tem mais peso no ambiente à volta do jogo. Ter o Estádio do Dragão cheio é uma motivação extra, sem dúvida", sublinhou. Sérgio aproveitou para "desmistificar" a polémica com as suas críticas aos "pseudo-adeptos" que queriam ver o Porto a dar espetáculo: "O meu respeito pelos sócios e adeptos é máximo".

O regresso de um dos capitães



O ambiente na equipa é "muito positivo", até porque a exibição frente ao Tondela aproximou-se daquilo que Sérgio quer. Danilo apareceu junto ao treinador na conferência de imprensa, mas a titularidade não é certa: