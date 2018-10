Já não dói. Danilo está pronto para a batalha

Depois de cinco meses de paragem é natural que "haja sempre algum cuidado, algumas restrições", mas Danilo informa que não tem qualquer limitação a nível de dor e fisicamente está bem. Nesse sentido, coloca-se à total disposição do treinador, que curiosamente o poupou no jogo com o Tondela.

Uma poupança que será investimento frente ao Galatasaray, esta quarta-feira, no segundo jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões. Uma partida em que Danilo espera choques fortes, na luta de meio-campo.

"Será um jogo complicado, intenso. Vamos ter de ganhar muitos duelos no meio-campo", prevê, marcando encontro com Fernando, antigo "trinco" dos dragões, agora do lado turco. Independentemente da força e da qualidade do adversário, Danilo destaca que o FC Porto tem uma "responsabilidade grande". "É importante, porque jogamos em casa", ressalva.

No ataque faltará uma das referências habituais, uma vez que Aboubakar está lesionado e Soares não está inscrito, mas "o plantel é muito completo", argumenta o médio. "Está cheio de bons jogadores, que conhecem a nossa forma de jogar. Haverá outro elemento na posição que vai responder de forma positiva", confia.

O FC Porto-Galatasaray, a contar para a 2ª jornada do Grupo D, está agendado para quarta-feira, às 20h00, no Dragão. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.