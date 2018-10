Depois do susto noturno, Sérgio quer dedicar vitória sobre o Galatasaray a Aboubakar

Sérgio Conceição mostrou, esta terça-feira, ambição de conduzir o FC Porto a derrotar o Galatasaray, para poder dedicar o triunfo a Aboubakar.

Aboubakar lesionou-se, frente ao Tondela, para o próximo meio ano. Sérgio Conceição revelou que a lesão do avançado camaronês dá motivação especial para o jogo com o campeão turco. "Está preparado, se acontecer, dedicarmos a vitória sobre o Galatasaray ao Aboubakar", desvendou o técnico portista, em conferência de imprensa de antevisão do desafio da segunda jornada do grupo D da Liga dos Campeões.



"Juntámo-nos todos neste momento de dor do Aboubakar, o que só reforça este espírito de grupo. Todo o plantel foi visitá-lo. Incluindo eu à meia-noite, já com o Aboubakar a dormir. Tive de acordá-lo, ele ficou um bocado assustado", revelou Sérgio Conceição, entre risos.



Sem Aboubakar nem Soares, que não foi inscrito na Champions, Sérgio terá de recorrer a uma alternativa para a frente de ataque. A forma de jogar não muda, mas poderá haver algumas pequenas alterações.

"Tenho André Pereira, Adrián López, que me dão garantias. Não podemos chorar sobre algo que não há hipótese. Todos são importantes. Poderá mudar uma nuance ou outra até pelas caraterísticas dos jogadores que vão jogar. O treinador também é pago para isso. Tenho de definir da melhor forma aquilo que quero de quem entrar em campo", realçou.

O Porto defronta o Galatasaray na quarta-feira, às 20h00, no Estádio do Dragão. Relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.