Atlético Bilbau blinda promessa de 19 anos com 60 milhões de euros

O Atlético de Bilbau anunciou, esta terça-feira, a renovação de contrato do jovem Peru Nolaskoain, de 19 anos, até 30 de junho de 2024.

O defesa central, que até esta época era médio defensivo, ficou protegido por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, conforme comunicou o clube basco, no seu site oficial. Nolaskoain está a realizar apenas a primeira época com a equipa principal dos leões.

Nolaskoain estreou-se diante do Leganés, com um golo. No último jogo do Atlétimo, ajudou a manter o empate (1-1) diante do Barcelona, depois de ter entrado aos 23 minutos para o lugar do lesionado Iñigo Martínez.