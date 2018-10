Dia para João Sousa esquecer em Pequim

João Sousa foi eliminado na 1ª ronda do Open da China, em Pequim, e nunca chegou a estar, de facto, na discussão do resultado. O número um nacional, 43 do mundo, vinha de uma boa prestação em Chengdu, onde chegou às meias-finais, mas teve pela frente um Andrey Rublev muito concentrado e tremendamente eficaz.

O russo, de 20 anos, ocupa a posição 68 do "ranking" e derrotou o português em pouco mais de uma hora, por 6-0 e 6-4.

João Sousa, que está a fazer uma grande época de pares, não está inscrito no quadro de duplas no torneio chinês.