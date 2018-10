Carlos Xavier: "É importante o Sporting pontuar na Ucrânia"

Carlos Xavier determina o jogo com o Vorskla Poltava como "muito importante para as aspirações do Sporting", na luta pelo segundo lugar do Grupo E da Liga Europa. O antigo capitão dos leões fala no segundo lugar, porque entrega o primeiro ao Arsenal. Nesse sentido, "sair da Ucrânia com pontos será muito importante"

O ambiente "não será favorável para o Sporting", mas Carlos Xavier sublinha que a equipa portuguesa "tem argumentos" para pontuar na Ucrânia. O jogo com o Poltava é na quinta-feira, às 17h55. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.



Depois da Liga Europa, o Sporting joga em Portimão, no domingo, para o campeonato. Apesar da proximidade dos jogos, Carlos Xavier considera que José Peseiro "não deve fazer poupanças", porque a época começou há pouco tempo e "os jogadores não podem estar cansados".