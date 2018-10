Título não é miragem para o presidente da Câmara de Braga

"Isso é um testemunho de força", observa, considerando que o clube "tem reunidos os requisitos para, mais cedo do que mais tarde, ser campeão nacional, que é a falha que temos, neste momento, no palmarés do clube". Ricardo Rio justifica, ainda, que "o facto do Braga não estar envolvido nas competições europeias pode jogar a favor da equipa".

O autarca entende que os jogadores terão mais tempo de descanso e, nesse sentido, a sua esperança de ver o Braga campeão fica ainda mais consolidada. Os minhotos estão no primeiro lugar do campeonato, após seis jornadas, com 16 pontos, mais um do que o FC Porto. Na 7ª jornada, o Braga recebe o Rio Ave.