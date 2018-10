Para Naomi Osaka, a memória do US Open é como um gelado de chá verde

Naomi Osaka admite que a sua vitória no US Open não é uma memória inteiramente feliz. A final foi dominada pela polémica atitude de Serena Williams para com o árbitro, Carlos Ramos, ao chamá-lo de "ladrão" e "mentiroso". No fim, Osaka até pediu desculpa ao público por ter vencido.

"Há tanta coisa que eu podia dizer, mas não vou. Há muita coisa que quero dizer sobre como me senti [durante e após a final] e assim. Mas não sei. A memória do US Open é um bocadinho agridoce. Logo a seguir, no dia seguinte, não queria nada pensar sobre isso porque não era necessariamente a memória mais feliz para mim. Só queria seguir em frente", reconheceu a tenista japonesa, em conferência de imprensa.

O sonho de Osaka era disputar uma final do Grand Slam contra Serena Williams. O sonho foi concretizado, com a primeira vitória japonesa da história num Major, porém o comportamento de Serena "tapou" o resto.

A jovem de 20 anos usou um exemplo curioso para explicar as emoções com que ficou em Flushing Meadows: "Já alguma vez comeram gelado de chá verde? Quando comem, o sabor é doce mas também muito forte. É assim que a memória é para mim. Claro que estou feliz por ter ganho um Grand Slam. Não penso que haja nada que possa desvalorizar isso. Mas não sei. Quando olho para trás, não sinto que seja uma má memória, mas é tão estranha. Nem queria pensar sobre isso. Só queria pô-la de lado".

Osaka falou após a passagem aos oitavos-de-final do Open da China, com vitória sobre a norte-americana Danielle Collins, por 6-1 e 6-0. A tenista japonesa perdeu o primeiro jogo, contudo ganhou os 12 restantes.