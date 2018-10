​Domingos Paciência: “Sérgio Conceição muda a equipa, mas não mexe no sistema”

Sem Aboubakar (lesionado) e Soares (não inscrito não Liga dos Campeões), Sérgio Conceição deverá apostar em Marega no centro do ataque, frente ao Galatasaray, numa estrutura tática de 4-3-3.



Domingos Paciência, antigo avançado do FC Porto, acha que Sérgio Conceição irá recuperar o desenho tático que está a utilizar na Liga dos Campeões e que é diferente do que usa no campeonato. “No último jogo com o Schalke, Sérgio Conceição mudou a estrutura, jogando em 4-3-3. O sistema do FC Porto na Liga dos Campeões passará pelo 4-3-3”, antevê Domingos.

Em entrevista a Bola Branca, Domingos Paciência analisa os efeitos da ausência de Aboubakar. “O treinador não estava a contar com a lesão, o que o obriga a colocar Marega como ponta-de-lança, ao contrário do que fez na Alemanha em que jogou sobre o lado direito. Sérgio Conceição é obrigado a mexer na equipa, mas não vai mexer no sistema que usa na Liga dos Campeões. Penso que optará por Marega sozinho na frente e dois homens nos corredores”, prevê.

O FC Porto joga com o Galatasaray quatro dias antes da deslocação à Luz para o campeonato. Frente ao Benfica, no próximo domingo, Domingos Paciência acredita que Sérgio Conceição volte à fórmula do campeonato. “Aí já é diferente porque haverá Soares para jogar na frente ao lado de Marega. Será essa a alteração na Luz. O Porto mais pela experiência que Sérgio Conceição viveu no ano passado acaba por jogar num sistema de 4-3-3 na Liga dos Campeões e 4-4-2 na Liga portuguesa”, analisa Domingos Paciência.

O FC Porto-Galatasaray, da 2ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões está marcado para esta quarta-feira no estádio do Dragão. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.