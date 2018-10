Segredo para conquistar a Ryder Cup foi "deixar os egos à porta"

Thomas Bjorn explica que o segredo do triunfo na Ryder Cup esteve no ego dos jogadores. "Na nossa equipa não há estrelas. Quando estão em equipa, eles deixam os egos à porta", disse o capitão da equipa europeia.

A Europa recuperou a Ryder Cup, no domingo, em Paris, com uma vitória clara sobre os Estados Unidos, por sete pontos de diferença. Há relatos de que o ambiente entre os americanos não foi tão saudável e esse é um dos argumentos apresentados para o mau resultado.

Patrick Reed queixou-se, em declarações ao "New York Times", que a equipa não conseguiu imitar os europeus e os egos não ficaram à porta. Reed, que fez dupla com Jordan Spieth em 2014 e 2016, revela que Spieth pediu a Jim Furyk, capitão da seleção americana, para jogar com Justin Thomas. Há também relatos de um desentendimento entre Koepka e Dustin Johnson, que jogaram juntos no sábado.