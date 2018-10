Miguel Leal e Petit candidatos a assumir a Académica

Miguel Leal e Petit são os principais candidatos a suceder a Carlos Pinto no comando técnico da Académica. O treinador foi demitido, depois da derrota com o Pedras Salgadas, para a Taça de Portugal. Acresce a essa eliminação a má campanha na II liga e o afastamento da fase de grupos da Taça da Liga.

Miguel Leal começou a época no Arouca, mas deixou o clube na semana passada, devido aos maus resultados. Foi substituído por Quim Machado. Petit orientou Paços de Ferreira e Moreirense, na época passada, e não assumiu qualquer projeto, desde então.

A Académica entrou na II Liga com o objetivo de lutar pela subida e ao cabo de cinco jornadas está no 10º lugar, com seis pontos conquistados.