Ricardo Salgado reafirma inocência no caso rendas excessivas da energia

Ricardo Salgado reafirma a sua inocência no caso das rendas excessivas da energia. À entrada para o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), em Lisboa, onde está a ser interrogado esta terça-feira, prometeu explicar todas as suspeitas relativas aos pagamentos feitos ao antigo ministro da Economia, Manuel Pinho.

Em causa está o alegado favorecimento da EDP por parte do Governo nos contratos para venda de eletricidade.

O antigo presidente do Banco Espírito Santo foi constituído arguido em abril deste ano, por suspeitas do crime de corrupção. Salgado garante estar inocente neste caso e promete esclarecer todas as dúvidas da justiça: “Esses pagamentos serão explicados no devido momento”, afirmou à entrada para o interrogatório.

Questionado sobre a escolha do juiz Ivo Rosa para o processo de instrução da Operação Marquês, onde é acusado de vários crimes, preferiu não comentar a decisão. "Acredito na Justiça e em quem esteja a representar a Justiça a todo o momento", declarou, acrescentando estar certo daquilo que fez e daquilo que não fez.

Segundo o noticiou o jornal "Observador", em causa estão pagamentos superiores a 1 milhão de euros realizados entre outubro de 2006 e junho 2012 a uma nova sociedade 'offshore' descoberta a Manuel Pinho (chamada 'Tartaruga Foundation' e com sede no Panamá) feitos pela Espírito Santo (ES) Enterprises (que também é uma 'offshore', mas sediada nas Ilhas Virgens Britânicas), considerada o 'saco azul' do Grupo Espírito Santo (GES).

Essas transferências, segundo um despacho de 11 de abril dos procuradores Carlos Casimiro e Hugo Neto consultado pelo Observador nos autos do caso EDP, terão sido realizadas por ordem de Ricardo Salgado a Manuel Pinho.

Para os magistrados, continua o Observador, esses pagamentos procuravam beneficiar esses grupos empresariais (GES/BES) e a EDP (do qual o BES era acionista) durante o tempo em que exerceu funções de ministro da Economia, no Governo de José Sócrates.

Neste período em que Manuel Pinho foi ministro da Economia (entre março de 2005 a julho de 2009) a ES Enterprises transferiu um total de cerca de 508 mil euros por via de uma transferência mensal de valor exatamente igual (de 14.963,94 euros).