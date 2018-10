Presas pela barriga, bebés viajaram para a Austrália para ser separadas

Nasceram presas, uma não se pode mexer sem a outra. Passaram o primeiro ano de vida a olharem-se de frente mas, com a ajuda de uma ONG australiana, surge a possibilidade de se separarem, literalmente. Niwa Pelme e Dawa Pelme, gémeas siamesas, nasceram no Butão, no sul asiático, no meio da cadeia montanhosa dos Himalaias. Estão presas pelo abdómen e pelo baixo ventre, sendo que a maior preocupação para os médicos serão os intestinos e o fígado. As irmãs vão ser operadas em Melbourne, na Austrália, onde a organização Children First Foundation juntou cerca de 180 mil dólares (mais de 150 mil euros), para pagar a operação. As crianças vão ser operadas por uma equipa de seis cirurgiões e uma multidão de enfermeiros. O hospital e a ONG já colaboraram em 2009 para uma operação a gémeas siameses do Bangladesh, que durou 27 horas. Na altura, as crianças tinham apenas 25% de probabilidades de sobreviver.

Niwa e Dawa estão a perder peso, o que preocupa os médicos. Ainda não há data cerca para a operação e os médicos australianos estão a fazer uma bateria de testes, de forma a poderem realizar a separação numa só cirurgia. Joe Cramari, cirurgião pediátrico-chefe do Royal Children's Hospital, está "confiante" em que como os médicos vão conseguir dar "um bom resultado para as gémeas". Além dos problemas de peso, as bebés estão agora em idade de maior mobilidade e o crescimento dos corpos levou a um apressar do procedimento. Felizmente para Niwa e Dawa, os pulmões e o coração não está ligado e as preocupações maiores são "apenas" o fígado e os intestinos, que poderão ser parcialmente partilhados.

Foto: Cortesia Alex Coppel/Herald Sun