McGregor quer voltar a lutar com Mayweather

Os planos de Conor McGregor para o futuro incluem um segundo combate frente a Floyd Mayweather.

Na primeira (e até agora única) edição de "The Money Fight", em 2017, o lutador irlandês foi derrotado, em boxe, pelo pugilista norte-americano, agora reformado, por "KO". Em entrevista à ESPN, McGregor admitiu que quer a "desforra", seja em boxe ou MMA (artes marciais mistas), embora prefira a segunda opção - mas sem fugir às regras.

"Se [Mayweather] tiver a coragem de vir e lidar com isto [MMA], como ele disse que tem, veremos o que acontece. Também gostaria de voltar a lutar com ele em boxe. Tudo está a ser discutido, todas as regras estão a ser estabelecidas. Se não for uma luta de MMA, então não quero. Ou é uma luta de MMA séria, ou um combate de boxe sério. Se vierem para o MMA à procura de regras modificadas, então prefiro que volta a ser um combate de boxe. Se ele não quer lidar com isso, então que não lide e que pare de agir como se quisesse", declarou McGregor.

McGregor assumiu, ainda, o desejo de defrontar Anderson Silva e numa trilogia contra Nate Diaz. Para já, o regresso ao UFC, dois anos depois.

Este retorno ao octágono, no sábado, trata-se da tentativa de arrecadar o cinto de peso-pluma da UFC ao russo Khabib Nurmagomedov. McGregor prometeu, também à ESPN, vencer o combate por um "'KO' devastador".