Ogier deseja devolver Citroen aos tempos de glória

Sebastien Ogier tem grandes esperanças no seu regresso à Citroen, anunciado no domingo, e declarou, em entrevista ao jornal "L'Équipe" que deseja devolver a marcar aos tempos de glória, em que levou Loeb à conquista de nove títulos de campeão do mundo de ralis.

Ogier fez parte dessa história, como sombra do compatriota, e em 2011 chegou a sonhar com o título. Conquistou cinco vitórias e terminou o Mundial no terceiro posto. Desde a saída de Loeb, em 2012, a Citroen não voltou a dominar. Ogier mudou-se para a Volkswagen, onde conquistou quatro títulos e, em 2017, no primeiro ano na M-Sport levou o Ford Fiesta ao topo do WRC.

"Nós tínhamos a impressão, nos últimos anos, que a Citroen estava a fazer as coisas pela metade. Eles vêm de um período difícil, mas eu sentir este ano, mais do que nos anteriores, o desejo de dar tudo de mim para levar a Citroen a atingir o nível de há alguns anos", disse Ogier.

O piloto, que já testou o C3 com a permissão da M-Sport, sublinha que não pode garantir resultados, mas está "muito confiante". "Sinto que estamos a começar uma grande aventura", concluiu.

Ogier, pentacampeão do mundo, está no terceiro posto do Mundial de Pilotos, com 154 pontos, e este ano venceu na Suécia, em Portugal e na Sardenha. A classificação é liderada por Thierry Neuville (177), da Hyundai, Tanak (164), da Toyota, é segundo. Faltam realizar-se três provas para o fecho do Campeonato do Mundo.