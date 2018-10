Trio à parte antes do Galatasaray

Sérgio Conceição sabe com quem pode contar para o jogo com o Galatasaray e separou, nos primeiros 15 minutos de treino, os jogadores que poderá utilizar dos atletas que não estão inscritos na Liga dos Campeões.

Mbemba, Soares e Marius trabalharam à margem dos restantes companheiros, no Olival. Longe do relvado estiveram Bazoer e Aboubakar. O avançado recupera da operação ao joelho esquerdo e estará fora da competição no próximo meio ano. O médio holandês faz tratamento à lesão num ombro. João Pedro esteve na relva, mas sem contactar com a bola, a realizar treino condicionado.

Sem Aboubakar e Soares, Sérgio Conceição deverá apostar em Marega no centro do ataque, frente ao Galatasaray. O jogo entre os campeões nacionais e os turcos é esta quarta-feira, às 20h00, no Dragão. A partida tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.