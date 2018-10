Gonçalo Oliveira está nos oitavos-de-final no Cazaquistão

O tenista português avançou, esta terça-feira, para os oitavos-de-final do Challenger de Almaty II, no Cazaquistão.

O número cinco nacional, 264.º do "ranking" ATP, teve de ultrapassar um neozelandês com nome de estrela de filmes de ação. Gonçalo bateu Rubin "Jose" Statham - não confundir com Jason Statham - em dois "sets", pelos parciais de 6-1 e 7-6(4), em quase uma hora e meia.

Derrotado o número 223 da hierarquia mundial, segue-se o número 77, na segunda ronda. Trata-se do bósnio Mirza Basic, terceiro cabeça-de-série do torneio.