Águia tenta levantar voo na Champions

O segundo jogo do Benfica na presente edição da Liga dos Campeões, diante do AEK de Atenas, na Grécia, é o grande destaque das primeiras páginas dos jornais desportivos desta terça-feira.

"Sair do zero", escreve "A Bola". Águia tenta os primeiros pontos na Champions, com oportunidade de colocar ponto final em série de oito derrotas consecutivas, quebrar jejum de 580 minutos e evitar entrar no pódio dos piores da jistória. Triunfo na Grécia renovará ambições na competição, lê-se no "Record", que convida o Benfica a "abrir a porta".

Quanto ao jornal "O Jogo", o destaque vai para Danilo, de volta à Champions - e Fernando Santos "abençoa regresso". Selecionador nacional fez questão de o ver ao vivo. Marega procura estreia a marcar na prova milionária.



Quanto ao Sporting, Nani será titular e capitão frente ao Vorskla Poltava, na Liga Europa. Regresso à equipa será na quinta-feira. "A Bola" diz que o extremo tem de provar merecer a braçadeira. Castaignos vai deixar Alvalade em janeiro.