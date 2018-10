Sismo na Indonésia. Número de mortos sobe para 1.234

As autoridades indonésias atualizaram o número de mortos causados pelo sismo seguido de tsunami: passou de 844 mortos para 1.234.

O novo balanço é avançado pela agência Reuters que cita a agência nacional de desastres indonésia.

As equipas de resgate ainda não conseguiram chegar a todas as zonas afetadas, temendo as autoridades que este número suba.

Segundo a Cruz Vermelha mais de 1,5 milhões de pessoas terão sido diretamente afetadas por esta catástrofe e o vice-presidente da Indonésia aponta já a possibilidade do número de vítimas mortais chegar aos milhares.

Para além do drama dos mortos, numa altura em que os corpos das vítimas do tsunami começam a dar à costa, há ainda a dificuldade de cuidar dos vivos, uma vez que a comida começa a ser limitada e há relatos de pessoas com dificuldade em adquirir água engarrafada.

A ajuda a sobreviventes e a feridos tem sido dificultada pelo difícil acesso às várias regiões afetadas, várias pontes colapsaram e muitas estradas estão cortadas.

A ilha de Celebes foi abalada por um sismo de magnitude 7.5 na sexta-feira passada. As autoridades emitiram imediatamente um alerta de tsunami, mas acabaram por levantá-lo, uma vez que o sistema não detetou as ondas gigantes que acabariam mesmo por atingir a costa da ilha.