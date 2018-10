Incêndio em Trancoso deixa dois bombeiros feridos

O combate ao incêndio de Trancoso está a evoluir de forma favorável, segundo avança à Renascença fonte do CDOS da Guarda, que dá conta de dois bombeiros feridos.

“Um deles foi ao centro de saúde e não tinha nada de relevante (…) o outro tem uma fratura, num dos membros inferiores e está em observação no Hospital distrital da Guarda”, explicou.



As chamas, que deflagraram na última noite, depois das 21h30, estão a ser combatidas por mais de 160 operacionais, apoiados por cerca de meia centena de viaturas.

Às 8h30, já tinham sido dominadas duas frentes. O combate ao incêndio continua, com uma frente ainda ativa.

Esta manhã, há outro incêndio de dimensões consideráveis a registar, que lavra no concelho de Baião, no distrito do Porto. Tem duas frentes ativas.

Nas últimas horas, o vento dificultou a ação dos bombeiros. O fogo chegou a ameaçar algumas habitações mas a situação foi controlada e o combate parece agora entrar numa fase um pouco mais calma.

“Este incêndio está a acalmar, está a ceder aos meios”, indica à Renascença o comandante António Costa, dos Bombeiros Voluntários de Baião.

Mais de 70 concelhos de catorze distritos de Portugal continental estão hoje em risco máximo de incêndio, de acordo com Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

[Notícia atualizada às 8h35]