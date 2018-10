PCP quer voltar a ter números do investimento no Orçamento

O PCP vai apresentar brevemente um projeto de lei para alterar a Lei de Enquadramento Orçamental, incluindo em cada Orçamento do Estado (OE) os mapas de investimentos previstos para os anos seguintes em cada setor e área geográfica.

O anúncio foi feito pelo deputado comunista Paulo Sá, nas jornadas parlamentares que decorrem desde segunda até terça-feira, em Santarém, mas a iniciativa só terá efeitos, recuperando o que sucedia até 2011 através do PIDDAC (Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central), no Orçamento do Estado para 2020, caso venha a ser aprovada na Assembleia da República.

"O PCP entende que é absolutamente necessário que o país conheça exatamente qual o investimento em cada uma das áreas e regiões que o Governo ou os governos preveem para os anos seguintes. Só o conhecimento concreto dos investimentos nos hospitais, escolas, ferrovia, rodovia irá permitir uma fiscalização da ação do Governo", afirmou o deputado do PCP.

“Esses mapas deverão incluir a programação do investimento”, explica Paulo Sá. Assim, “saberemos exatamente quais são as opções do governo e a AR pode fiscalizar, acompanhar e verificar se o governo está a cumprir aquilo com que se comprometeram em termos de investimento público”.

Há sete anos, foi ainda o segundo Governo liderado pelo antigo dirigente socialista José Sócrates que decidiu submeter novas rubricas no âmbito do PIDDAC a uma autorização prévia por parte do Ministério das Finanças.

"Estes mapas existiram nos OE até 2011 - o PIDDAC -, desapareceram nesse ano e, com isso, caiu um manto de opacidade sobre o investimento público, pois nem a Assembleia da República, nem o país conhecem os investimentos previstos para os anos seguintes", continuou Paulo Sá.

No caso de ser aprovado o projeto de lei, o plano de investimentos do Estado poderá voltar a ser fiscalizado pela Assembleia da República e acabar com as referências genéricas no OE sobre quanto e onde é que o Governo pretende investir.

O parlamentar comunista esclareceu que a medida "não tem a ver com as cativações", mas "tem a ver com a transparência", pois, atualmente, "o OE contém referências genéricas ao investimento público".

"Neste momento, não se sabe exatamente, analisando o Orçamento na sua forma atual, que investimento público irá ser feito, essa informação não é conhecida", justificou.