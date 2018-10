Greve regional dos professores entra no segundo dia

O protesto dos professores entra no segundo dia. Esta terça-feira, a greve regional vai afetar os distritos Portalegre, Évora, Beja e Faro.

Segundo o balanço da Fenoprof, no primeiro dia a greve encerrou “mais de uma centena de estabelecimentos de educação e ensino, em resultado da grande adesão que mereceu”.



Os docentes exigem que os nove anos, quatro meses e dois dias de trabalho sejam contabilizados na progressão de carreira.

A greve foi convocada por 10 estruturas sindicais de professores no dia em que o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, esteve no parlamento, a pedido do PCP, para debater o arranque do ano letivo.

“À prepotência do governo neste processo e ao desrespeito que manifesta pelos professores, estes respondem com uma grande greve”, pode ler-se no site da Fenoprof.



De acordo com a plataforma que reúne todos os sindicatos de professores, à exceção do recém-criado Sindicato de Todos os Professores (S.T.O.P), na segunda-feira a greve afetou sobretudo as escolas dos distritos de Lisboa, Setúbal e Santarém.

No dia 3 de outubro, o protesto afetará Coimbra, Aveiro, Leiria, Viseu, Guarda e Castelo Branco e no dia 4 Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança.