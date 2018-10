FC Porto continua a preparar Galatasaray com três baixas

O FC Porto voltou a treinar, esta segunda-feira, em vésperas do jogo europeu contra o Galatasaray.

No boletim clínico dos dragões continuam as constar os mesmos três nomes: João Pedro, que evoluiu para treino condicionado e trabalho de ginásio, Bazoer, que realizou tratamento, treino condicionado e ginásio, e Aboubakar, que efeutou tratamento no hospital.

O plantel de Sérgio Conceição volta a treinar na terça-feira, às 10h00, com os 15 minutos iniciais abertos à comunicação social. Sérgio Conceição fará a antevisão da partidas às 13h00, no Olival.

O FC Porto-Galatasaray tem data marcada para quarta-feira, às 20h00, no Estádio do Dragão, jogo a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto, em rr.sapo.pt.