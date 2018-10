Folha desvaloriza mau início: "Preocupado? Só com a guerra no Iraque"

António Folha, treinador do Portimonense, admitiu a justiça na derrota por 3-0 frente no reduto do Desportivo das Aves, mas desvalorizou o mau arranque de época.

Em declarações em conferência de imprensa, o técnico dos algarvios admitiu que não contava com o mau arranque no jogo:

"Não esperava que entrassemos tão mal na partida e isso ditou o resultado do jogo. Eles entraram fortes e com o golo de canto tudo se tornou difíciol. O Aves foi competente e mereceu a vitória".

Questionado sobre o mau arranque de temporada, Folha desvalorizou: "Há muitas equipas com quatro pontos, não somos só nós. O caminho é longo e difícil, mas estamos preparados para fazer mais pontos".

"Preocupado? Só com a guerra no Iraque, não com os pontos que temos", rematou.

O Portimonense perdeu por 3-0 e encontra-se no 17º lugar da I Liga, em zona de despromoção, com apenas quatro pontos.