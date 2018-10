Lazio renova com Immobile e Milinkovic-Savic

A Lazio anunciou, esta segunda-feira, dupla-renovação no plantel: Ciro Immobile e Sergej Milinkovic-Savic renovam até 2023.

O emblema da capital italiana assegurou assim a continuidade de duas peças-chave do clube: Savic está na Lazio desde 2015, leva já mais de 100 jogos pelo clube e é um dos médios mais desejados do futebol europeu.

Já Immobile é o goleador da equipa, com um total de 72 golos apontados em apenas 96 jogos.

Na temporada passada, o italiano foi o "capocannoniere" da liga, ou seja, o melhor marcador do campeonato, galardão que partilhou com Icardi, ambos com 29 tentos certeiros.