Liga Revelação. Rio Ave goleia Sporting em Vila do Conde

A equipa de sub-23 do Rio Ave recebeu e goleou o Sporting por 5-2, em jogo a contar para a oitava jornada da Liga Revelação.

O Rio Ave entrou bem na partida, com golo de Costinha. Os leões empataram por Mitrovski e Jaiminho voltou a lançar o emblema vilacondense na liderança.

Daniel Bragança voltou a empatar o resultado já no segundo tempo. Miguel Rodrigues, André Silva e Vitó estabeleceram o resultado final para o emblema de Vila do Conde.

Contas feitas, o Rio Ave sobe ao segundo lugar da classificação com 15 pontos, a dois do líder Benfica. O Sporting está em quinto lugar, com 13 pontos.