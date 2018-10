AEK pode ser a "vítima" da expulsão de Conti em Chaves

Germán Conti não gostou de ser expulso no empate do Benfica (2-2) em Chaves, mas já virou a página e quer responder ao desaire pessoal com contribuição para o coletivo, no encontro frente ao AEK, na Grécia, a contar para a segunda jornada do grupo E da Liga dos Campeões.

"Ninguém gosta de ser expulso, mas isso já passou. Esta [Champions] é outra competição. O mais importante é responder dentro de campo. As questões individuais estão atrás das questões coletivas, que são muito mais importantes. Aspiramos a grandes objetivos porque representamos um clube muito importante", afirmou o central argentino, esta segunda-feira, em conferência de imprensa de antevisão da partida com o AEK.

Para a Champions, as expetativas de Conti "são as melhores", até para mostrar que merece o lugar: "O clube tem-me dado muita confiança. Dentro de campo quero devolver a confiança que me deram. Um jogador sonha com este tipo de jogos, por isso espero que corra bem".

O central acredita que, "com muita concentração, muita ambição e muita segurança", o Benfica poderá levar a melhor e somar os primeiros pontos na Champions (na primeira jornada, perdeu com o Bayern, por 2-0).

Oportunidade para agarrar, apesar do infortúnio



Conti deverá ser titular frente aos campeões gregos, devido à lesão de Jardel. O defesa salientou que "todos os jogadores se preparam sempre para quando tiverem uma oportunidade", no entanto, admitiu que lamentava que essa oportunidade tenha chegado à custa do capitão.

"Nunca queremos que [a chegada de uma oportunidade] seja pela lesão de um companheiro, sabemos tudo o que Jardel é para nós, tanto dentro como fora do campo. Espero que quem jogar amanhã faça um grande jogo e que não se note tanto a ausência do Jardel", concluiu o central.

Benfica e AEK defrontam-se na terça-feira, às 20h00, no Estádio Olímpico de Atenas, na Grécia. O encontro terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.