Rui Vitória: "Jardel? O azar de uns é oportunidade para outros lançarem a carreira"

Rui Vitória, treinador do Benfica, acredita na vitória no terreno do AEK, e falou ainda sobre a lesão de Jardel e o possível substituto.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida frente ao AEK, na Grécia, para a Liga dos Campeões, o técnico das águias desvaloriza favoritos e acredita que será um jogo duro:

"Não ligo ao favoritismo, é um jogo de Liga dos Campeões, e as duas equipas querem ganhar o jogo. Eles vão querer naturalmente ganhar, é um adversário com valor e capacidade, e do nosso lado teremos uma equipa que sabe a importância do jogo e sabe que tem capacidade para ganhar. Temos os nosso argumentos".

Sobre a lesão de Jardel, Rui Vitória não revelou o substituto para a partida na Grécia, mas admite que, independentemente do jogador que escolher, "será um jogador com capacidade". "Às vezes o azar de uns é o momento para outros lançarem a carreira no clube. Estou tranquilo".

Vitória acredita que os seus jogadores não estão a pensar no jogo frente ao FC Porto. "Olhamos para cada jogo sem pensar no antes, nem no após".

O técnico das águias recusa pessão extra depois da derrota com o Bayern:

"São todos jogos muito bem disputados, e a pressão de ganhar está sempre presente. Não há pressão acrescida, independentemente do resultado de amanhã, vamos ter mais quatro jogos".

O AEK-Benfica tem data marcada para terça-feira, às 20h00, a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, jogo com relato na Renascença e acompanhamento em rr.sapo.pt.