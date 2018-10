Sub-19 entram na qualificação para o Europeu a vencer

A seleção nacional feminina de sub-19 entrou com o pé direito no 1.º Torneio de Apuramento para o Euro 2019, esta segunda-feira, ao derrotar a Roménia, por 2-0.

Após o nulo ao intervalo, as pupilas de Carlos Sacadura entraram a todo o gás na segunda parte e chegaram à vantagem aos 53 minutos, por intermédio da recém-entrada Telma Encarnação, assistida por Ana Teles. Ao minuto 68, a própria Teles confirmou a vitória da equipa das "quinas", na execução de um livre direto.

Para atingir a Ronda de Elite, Portugal terá de ser primeiro ou segundo classificado do grupo 11, ou ser uma das duas melhores terceiras classificadas de todos os grupos. No outro junto do agrupamento, a Itália goleou a Bulgária, por 4-0.



Quer isto dizer que as italianas estão em primeiro lugar, com três pontos, os mesmos de Portugal, mas maior diferença entre os golos marcados e sofridos. Roménia e Bulgária estão em terceiro e quarto, respetivamente, ambas sem qualquer ponto.

Os próximos encontros de Portugal, rumo à Ronda de Elite, realizam-se frente à Bulgária, na quinta-feira, às 13h30, e diante da Itália, no domingo, às 13h00. Os dois jogos realizam-se em território búlgaro.