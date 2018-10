Maicon: "FC Porto? Foi um sonho realizado, mas é passado"

Maicon, central do Galatasaray, recordou a passagem pelo FC Porto, antes do regresso do brasileiro ao Estádio do Dragão.

Em declarações ao site da UEFA, Maicon admite que "estar num clube grande como o FC Porto foi um sonho realizado" e recordou a campanha de 2010/2011, quando os dragões venceram a Liga Europa sob a batuta de André Villas-Boas:

"Tínhamos grandíssimos jogadores, como o Hulk, Falcao, James e Otamendi. Foi uma das melhores equipas que o FC Porto já teve e graças a deus pude fazer parte desse elenco muito bem sucedido".

Apesar de admitir que o FC Porto "fez parte de um grande momento da carreira", e confessar o carinho pelo clube, Maicon diz que os dragões são "passado". "Eu defendo as cores do Galatasaray agora".

