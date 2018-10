Golden Boy. Lista novamente reduzida ainda com forte presença portuguesa

O jornal italiano "Tuttosport" voltou a reduzir os candidatos ao prémio Golden Boy para 40 nomes, que conta com quatro jogadores a alinhar em Portugal.

O Benfica é o clube português com mais nomeados: João Félix, já a fazer furor na equipa principal, e João Filipe, mais conhecido como "Jota", que alinha pela equipa B das águias e foi o melhor marcador do Europeu de sub-19.

O FC Porto conta com o central internacional brasileiro Éder Militão na lista e o Sporting com o extremo Jovane Cabral.

Diogo Dalot, lateral direito português formado no FC Porto e atualmente ao serviço do Manchester United, também figura na lista.

O principal favorito à vitória do prémio é Kylian Mbappé, extremo francês do Paris Saint-Germain, que pode ser o primeiro jogador a vencer o prémio em duas ocasiões, depois de já ter conquistado o galardão no ano passado.

A lista inicial de 100 jogadores é reduzida todos os meses em 20 jogadores, até à lista final de 20 nomes, anunciada no primeiro dia de novembro. O vencedor será anunciado em dezembro.

Renato Sanches venceu o prémio em 2016 e é o único português a vencer o galardão, que foi entregue pela primeira vez em 2003, a Rafael van der Vaart.

Confira os 40 nomeados:

Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Kelvin Adou (Toulouse)

Houssem Aouar (Olympique Lyonnais)

Musa Barrow (Atalanta)

Justin Bulow (Feyenoord)

Josip Breaklo (Wolfsburg)

Patrick Cutrone (Milan)

Dani Olmo (Dinamo Zagreb)

Tom Davies (Everton)

Matthijs de Ligt (Alaves)

Moussa Diaby (Paris Saint-Germain)

Diogo Dalot (Manchester United)

Moussa Djenepo (Standard Liege)

Ritsu Doan (Groningen)

Éder Militão (FC Porto)

Edouard (Celtic)

Evander (Midtjylland)

Phil Foden (Manchester City)

Achraf Hakimi (Borussia Dortmund)

Amadou Haidara (Red Bull Salzburg)

Joao Félix (Benfica)

Jota (Benfica)

Jovane Cabral (Sporting CP)

Dejan Joveljic (Red Star Belgrade)

Boubacar Kamara (Olympique Marseille)

Moise Kean (Juventus)

Abdoulaye Keita (Dijon)

Justin Kluivert (Roma)

Manu Garcia (Real Oviedo)

Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)

Pietro Pellegri (Monaco)

Christian Pulisic (Borussia Dortmund)

Marcelo Saracchi (RB Leipzig)

Ismaila Sarr (Stade Rennais)

Dayot Upamecano (RB Leipzig)

Vinicius Jr (Real Madrid)

Moussa Wague (Barcelona)

Timothy Weah (Paris Saint-Germain)

Nicolo Zaniolo (Roma)