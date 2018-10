Depois da recuperação, Mbemba chamado à seleção

Chancel Mbemba, central do FC Porto, foi convocado para o duplo compromisso de apuramento para a CAN 2019 da seleção da República Democrática do Congo.

O defesa lesionou-se no primeiro treino ao serviço do FC Porto, e esteve ausente dos relvados até à última semana e ainda não se estreou com a camisolas dos dragões.

Já recuperado, o selecionador da República Democrática do Congo chamou Mbemba para os compromissos de dia 13 e 16 de outubro, frente ao Zimbabué.

A seleção do central portista segue em segundo lugar do grupo G de qualificação para a Taça das Nações Africanas, com os mesmos pontos do líder Zimbabué, e à frente da Libéria e Congo.