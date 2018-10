Escócia divulga convocados para particular com Portugal

A Associação Escocesa de Futebol divulgou, esta segunda-feira, a lista de convocados para o encontro amigável frente a Portugal.

Entre a lista de 23 jogadores, destacam-se os regressos do guarda-redes McLaughlin, dos defesas McKenna e Hendry, e do avançado McBurnie, que tinham falhado os anteriores compromissos da seleção escocesa, diante de Bélgica e Albânia. Nota, ainda, para a presença de Andy Robertson, do Liverpool, e de Scott McTominay, do Manchester United de José Mourinho.

O encontro entre Escócia e Portugal está marcado para 14 de outubro, domingo, às 17h00, em Hampden Park, em Glasgow. Jogo que terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt. Além da equipa das "quinas", os escoceses têm marcado um duelo com Israel, para o grupo 1 da Divisão C da Liga das Nações.

Lista de convocados da Escócia



Goalkeepers: Craig Gordon (Celtic), Allan McGregor (Rangers), Jon McLaughlin (Sunderland).

Defenders: Jack Hendry (Celtic), Scott McKenna (Aberdeen), Charlie Mulgrew (Blackburn Rovers), Stephen O'Donnell (Kilmarnock), Andy Robertson (Liverpool), Graeme Shinnie (Aberdeen), John Souttar (Heart of Midlothian), Kieran Tierney (Celtic).

Midfielders: Stuart Armstrong (Southampton), James Forrest (Celtic), Ryan Fraser (Bournemouth), Kevin McDonald (Fulham), John McGinn (Aston Villa), Callum McGregor (Celtic), Scott McTominay (Manchester United), Robert Snodgrass (West Ham United).

Forwards: Leigh Griffiths (Celtic), Oliver McBurnie (Swansea), Steven Naismith (Heart of Midlothian), Johnny Russell (Sporting Kansas City).