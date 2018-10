“Não tenho vontade de botar as vacas cá dentro. É que isto está muito lindo”

A Cáritas diocesana de Viseu apoiou a reconstrução de meia centena de currais, destruídos pelos fogos de outubro do ano passado.

Apesar de a inauguração oficial destes espaços estar agendada para o dia 15 de outubro, a Renascença acompanhou, esta segunda-feira, o presidente da Cáritas diocesana, Monteiro Marques, numa visita às obras agora concluídas, em Vouzela.

“Eu não vou botar aqui vacas. É que isto está muito lindo”, afirma Emília ao rodar a chave do curral que ainda cheira a cimento fresco. “Botas, que disseram que era para elas”, interrompe o marido, José Ribeiro, também ele estupefacto com a qualidade da obra. “Antigamente, já vivemos em sítios piores”, assume.

Quase parece uma casa de habitação, mas é o curral das 10 cabeças de gado, cuja reconstrução só foi possível com a ajuda da Cáritas de Viseu. José Ribeiro e Emília Laranjeira, 80 e 78 anos, respetivamente, não tinham dinheiro que chegasse para as obras de reconstrução do curral destruído pelos fogos do ano passado.

“Não tinha o dinheiro para fazer isto, queimaram-se as alfaias, as enfardadeiras, o pasto, e gastei os cinco mil euros de apoio do Estado”, conta José.

Além dos danos materiais, Emília conta que ainda não ultrapassou o trauma. “Isto dos fogos botou-me abaixo. Nunca mais voltei a ter saúde. Mas, agora, já estou mais contente porque isto ficou porreirinho.”