Mourinho volta a criticar jogadores e comenta alegada chamada de Zidane

José Mourinho, treinador do Manchester United, voltou a criticar os jogadores e comentou uma alegada chamada de Zinedine Zidane sobre o interesse dos "red devils" em substituir Mourinho pelo técnico francês.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida da Liga dos Campeões frente ao Valência, o português confirmou que Herrera, Ashley Young, Lingard e Marcos Rojo vão falhar a partida devido a lesão.

Mourinho acredita que o seu lugar não está em risco "caso os resultados não melhorem" e voltou a acusar alguns jogadores de "estarem mais importados do que outros".

Questionado sobre uma alegada chamada de Zidane para Mourinho, noticiada pelo jornal inglês "The Sun", onde o francês terá explicado que não recebeu qualquer contacto dos dirigentes do Manchester United, Mourinho remeteu para o jornalista que escreveu a notícia, presente na sala de imprensa, acusando-o, em tom irónico, de colocar uma escuta no seu telemóvel.

A pressão continua aumentar sob José Mourinho, que voltou a somar um resultado negativo este fim-de-semana, ao perder por 3-1 contra o West Ham.

O Manchester United volta a entrar em campo na terça-feira, às 20h00, frente ao Valência, em Old Trafford, a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões.