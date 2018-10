Évora vai ter residência sénior para pessoas com demências

A Cáritas arquidiocesana de Évora está a recuperar um edifício, junto à sua sede, na cidade-museu, para aí instalar uma residência sénior para receber pessoas com demências.

“Vai ter 20 camas, para estas situações específicas associadas às demências”, assegura, em declarações à Renascença, o presidente da instituição, Luís Oliveira Rodrigues.

"Nesta altura, procedem-se às obras e, no próximo ano, esperamos abrir portas desta nova resposta social”, para a qual “temos os técnicos, e com a nossa capacidade de organização, estou convencido que vamos fazer um bom trabalho nesta área”, garante Luís Oliveira Rodrigues.

O responsável da Cáritas de Évora enquadra o projeto num trabalho de proximidade que é assegurado diariamente. “Falamos com as pessoas e sabemos que temos de intervir, também, noutras áreas, daí a questão das demências”, sublinha, tendo em conta que não existe uma capacidade de resposta adequada.

“Atualmente, estão a aparecer muitas pessoas idosas em situação de demência. As que não estão em família, encontram-se nos lares que existem um pouco por toda a arquidiocese, onde não recebem um tratamento adequado à sua situação”, explica.

Questionado se se trata de algo pioneiro na arquidiocese, Luís Oliveira Rodrigues afirma que não tem "conhecimento de resposta social semelhante na arquidiocese de Évora”.

Nesta fase, as obras seguem com “fundos próprios” da instituição, sem “contar com nenhum apoio do Estado.

Para 2018/2019, o presidente da Cáritas arquidiocesana de Évora revelou, ainda, a aposta na melhoria do apoio domiciliário que a instituição já presta na cidade de Évora com “uma intervenção mais próxima das pessoas e dando mais formação aos nossos colaboradores”.

Na área da violência doméstica, a Cáritas de Évora está a trabalhar com as autarquias para criar nos concelhos “locais de atendimento”, sublinhou ainda o responsável diocesano.

Para desenvolver o seu trabalho, a Caritas contou, em 2018, com a atribuição pela Fundação Eugénio de Almeida de uma verba na ordem dos 173 mil euros, dos quais já foram concedidos, 82 597,91, respondendo a 985 casos.

“Desde o ano 2000, em que foi o celebrado o primeiro protocolo com a fundação, a Cáritas tem procurado dar respostas sociais adequadas às necessidades de cada momento, sendo que o valor do apoio tem crescido todos os anos, o que revela uma grande consciência e responsabilidade social da Fundação Eugénio de Almeida”, mencionou Luís Oliveira Rodrigues.

“Contudo, o nosso trabalho não se limita a darmos dinheiro às pessoas para satisfazer as suas necessidades imediatas”, esclarece. “Preocupamo-nos com a pessoa no seu todo e procuramos ajudar as pessoas individualmente ou as famílias conforme as solicitações. Neste sentido, temos procurado mudar o paradigma do assistencialismo, porque é necessário, além da ajuda, dar sinais de esperança e tirá-las daquela fossa em que se encontram”, enfatizou o presidente da Cáritas arquidiocesana de Évora.