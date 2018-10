Papa aborda a natureza das relações na Internet em mensagem sobre Comunicações Socais

A Sala de Imprensa da Santa Sé anunciou, esta segunda-feira, que o Papa Francisco vai analisar, na mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, em 2019, o tema das comunidades formadas na Internet.

“‘Somos membros uns dos outros’ (Ef 4,25). Das ‘community’ às comunidades” é o tema escolhido pelo Papa, com o objetivo de propor uma “reflexão sobre a atualidade e a natureza das relações na Internet”.

“O tema sublinha a importância de dar à comunicação uma perspetiva mais ampla, baseada na pessoa, e enfatiza o valor da interação sempre entendido como oportunidade de diálogo e encontro com os outros”, pode ler-se na apresentação.

A escolha do tema para a mensagem do Dia Mundial das Comunicações Sociais para 2019 “confirma” a atenção do Papa sobre os “novos ambientes de comunicação e, em particular, para as redes sociais”.

Com a escolha do tema, Francisco quer analisar a ideia de “comunidade enquanto rede”, mas entendida a partir da “inteireza” das pessoas.

“Algumas tendências dominantes nas redes sociais suscitam uma pergunta fundamental: até que ponto se pode falar de verdadeira comunidade a partir das características que hoje têm algumas comunidades nas redes sociais?”

“A metáfora da rede como comunidade solidária implica a construção de um ‘nós’, fundado na escuta do outro, no diálogo e, consequentemente, no uso responsável da linguagem”, apresenta a Sala de imprensa que recorda a reflexão de Francisco, em 2014, onde ele afirmava a Internet como “um lugar cheio de humanidade, não uma teia de fios mas de pessoas humanas”.

O Papa tem uma conta no Twitter, com o nome @Pontifex, onde é seguido por mais de 17 milhões de pessoas, e no Instagram com o perfil @Franciscus, contando com mais de cinco milhões de seguidores nesta rede social.

O Dia Mundial das Comunicações Sociais, única celebração estabelecida pelo Concílio Vaticano II (decreto “Inter Mirifica”, 1963), é celebrado no domingo que antecede o Pentecostes, que no próximo ano se assinala no dia 26 de maio, em 2019.

A Sala de Imprensa da Sé costuma divulgar a mensagem do Papa na festa litúrgica de São Francisco de Sales, padroeiro dos jornalistas, a 24 de janeiro.