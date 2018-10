Salvio assinala que o Benfica "construiu uma grande equipa"

Salvio destaca que o Benfica "contruiu uma grande equipa" para disputar a Liga dos Campeões. O Benfica teve de passar duas eliminatórias de qualificação para chegar à fase de grupos e o "balanço é muito positivo".

"Treinámos muito para chegar a estes jogos em boa forma. Sabíamos que iam ser jogos muito difíceis, muito competitivos, mas preparamo-nos muito bem, construímos uma grande equipa e as coisas saíram como desejávamos", diz Salvio, em declarações publicadas no site da UEFA, sobre o percurso que a equipa fez até ao momento.



O argentino deverá voltar ao 11 de Rui Vitória, depois de ter falhado a deslocação a Chaves, devido a lesão. Será mais uma oportunidade para Salvio jogar a Liga dos Campeões. "Para mim é a competição máxima, onde todos os jogadores querem participar. Estar em campo e escutar o hino da 'Champions League' é uma sensação única. Felizmente, todos os anos, podemos desfrutar disso. Há que desfrutar, competir com os melhores e estar preparados para tentar chegar cada vez mais longe", aponta o jogador argentino.

O AEK-Benfica, a contar para a 2ª jornada do Grupo E da Liga dos Campeões, é terça-feira, às 20h00. Desafio importante para as duas equipas, que entraram na competição com derrotas. Os encarnados perderam com o Bayern Munique e o AEK foi batido pelo Ajax. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.