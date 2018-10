Comissões. Banco de Portugal melhora comparação entre bancos

Entrou esta segunda-feira em funcionamento uma nova ferramenta no site do Banco de Portugal que permite comparar 93 comissões bancárias.

Todas as instituições que cobram comissões (quase 200) são obrigadas a reportar informação para o comparador do regulador – que, até agora só permitia comparar as contas padrão.

A nova ferramenta permite comparar, de forma simples e rápida, as comissões com vários serviços bancários, nomeadamente, os custos com a manutenção de conta (incluindo as famosas contas pacote), cartões de débito e de crédito, levantamentos em numerário, aquisição de cheques e transferências.

Nos casos em que existe diversidade na oferta das instituições – como as contas pacote ou os cartões de crédito – os consumidores podem comparar os custos tendo por base os produtos mais representativos de cada banco.

É possível comparar os custos por banco ou instituição ou por tipo de serviço utilizado. Os custos apresentados já incluem impostos, pelo que são o valor final apresentado ao consumidor.

Ainda para ajudar o consumidor, está também disponível um vídeo, que explica como funciona este Comparador de Comissões, bem como um Glossário e um conjunto de perguntas frequentes sobre esta nova ferramenta.