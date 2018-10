Michael Oliver é o árbitro do FC Porto-Galatasaray

A UEFA nomeou o árbitro inglês Michael Oliver para dirigir o jogo entre FC Porto e Galatasaray, marcado quarta-feira, às 20h00, no Estádio do Dragão, a contar para a 2ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões.



Stuart Burt e Simon Bennett serão os árbitros assistentes, enquanto Paul Tierney e Andre Marriner serão os assistentes adicionais. O quarto árbitro será Stephen Child.

É a primeira vez que o árbitro, de 33 anos, apitará um jogo do FC Porto, nas competições europeias. O desafio entre os campeões nacionais e o Galatasaray tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.