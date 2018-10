Akinfeev retira-se da seleção russa

Igor Akinfeev anuncia um ponto final no seu percurso na seleção russa. O guarda-redes, de 32 anos, anunciou a despedida, esta segunda-feira, através do site do CSKA de Moscovo, único clube que representou na carreira.

"Todas as histórias têm um princípio e um fim. A minha história com a seleção nacional chegou ao final. Foi uma honra liderar a Rússia no Campeonato do Mundo", declarou o jogador que capitaneou a equipa russa no Mundial organizado por aquele país.

Akinfeev jogou 111 vezes pela Rússia. O guarda-redes tem contrato com o CSKA até junho de 2022.