Nuno Valente acredita que "caso" Nani está encerrado

Nuno Valente, antigo jogador dos leões, acredita que, depois do castigo e da exposição pública a que Nani foi submetido por José Peseiro, o assunto "morreu", para bem do Sporting.

Nani ficou fora das opções de Peseiro no jogo com o Marítimo, após ter vociferado no momento da substituição em Braga. Contudo, deve voltar à equipa na Ucrânia, para a Liga Europa, diante do Vorskla Poltava. Em entrevista a Bola Branca, Nuno Valente frisa que "o caso está encerrado".

O antigo defesa leonino considera que tanto o treinador como o jogador "querem que o Sporting tenha sucesso", fazendo que o problema "esteja sanado". Por outro lado, Nuno Valente recorda que Nani "é um jogador experiente" e que "pode fazer a diferença" no clube de Alvalade.